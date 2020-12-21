Kışı ve Çifte Gezegen 2020 saat kaçta, ne zaman buluşacak? Jüpiter Satürn kavuşumu doodle oldu!

Jüpiter Satürn kavuşumunun ne zaman olacağı araştırılıyor. Kışı ve Çifte Gezegen buluşması ile ilgili Google tarafından bir doodle yayınlandı. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor. Birleşme en son en son 16 Temmuz 1623 tarihinde gerçekleşti. İşte Kışı ve Çifte Gezegen buluşması hakkında bilgiler

KIŞI VE ÇİFTE GEZEGEN SAAT KAÇTA BULUŞACAK?

Kışı ve Çifte Gezegen buluşması 21 Aralık gecesi gerçekleşecek. LiveScience'ın haberine göre, iki gaz devi gezegenin 20 yılda bir meydana gelen yakınlaşması, 21 Aralık gecesi yaşanacak. İki gezegenin kavuşması, üst üste gelmeleri ve tek bir gezegen gibi parlamaları anlamına geliyor.

Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi.

Avustralya'da Monash Üniversitesinde görevli gökbilimci Michael Brown, Washington Post'a yaptığı açıklamada, Jüpiter'in Güneş'in çevresindeki turunu 12, Satürn'ün ise yaklaşık 30 yılda tamamladığını, iki gezegenin turlarını farklı eğime sahip yörüngelerde attığını, dolayısıyla bu denli yakınlaşmalarına nadiren rastlandığını söyledi.

Brown, 1623'teki "büyük birleşmenin", gezegenler Güneş'e çok yakın olduğundan Dünya'dan izlenmesinin mümkün olmadığını, iki gezegenin "izlenebilir bu çok samimi görüntüyü" 1226 yılı mart ayında verdiği belirtildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.