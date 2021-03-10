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Haber Giriş: 10.03.2021 - 11:02 | Son Güncelleme:

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? İşte belirlenen tarih

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Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor? İşte belirlenen tarih

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekonomik etkilerini azaltmak için kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ilişkin düzenlemenin süresi uzatıldı. Pek çok vatandaş da bu uygulamanın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitiyor?

Bir süredir uygulamada olan kısa çalışma ödeneği düzenlemesi, işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. Corona virüsü nedeniyle, istihdamı koruma amacıyla ödenen kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatılması ile birlikte, vatandaşların bu kapsamdaki araştırmaları hız kazandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Koronavirüs salgınıyla birlikte kapsamı genişletilen kısa çalışmada, Ocak ayı itibariyle, 1 milyon 313 bin 537 kişi bulunuyor. Tam bir yıldır uygulamada olan kısa çalışmadaki kolaylaştırıcı düzenlemelerin, mart sonu itibariyle bitirileceği açıklandı.

Hafta içinde işçileri temsilen Türk-İş, işverenleri temsilen TİSK, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’la görüştü. Bu görüşmede de, iki tarafın ortak görüşü olarak, kısa çalışma uygulamasının uzatılması ve kısa çalışma, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının eş zamanlı olarak uygulamadan kaldırılması talep edildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?

Bu ay son kez verileceği açıklanan kısa çalışma düzenlemesinde, taleplere bağlı olarak bir değişiklik olup olmayacağı, önümüzdeki günlerde belli olacak. Yasaya göre, destek ödemeleri en fazla Haziran ayı sonuna kadar verilebiliyor.

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