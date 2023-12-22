×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kış uykusuna yatmayan boz ayı böyle görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Ayı#Ayı Adam#Erzincan
Kış uykusuna yatmayan boz ayı böyle görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2023 09:30

Erzincan’ın Refahiye ilçesi kırsalında kış uykusuna yatmayan boz ayı kayalıkları tırmanırken dron ile havadan görüntülendi.

Haberin Devamı

Erzincan’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yeterli kadar yüksek kesimlere de yağmaması nedeniyle ayılar kış uykusuna yatmadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve beklenen kar yağışının gerçekleşmemesi hayvanları da etkiledi. Refahiye ilçesine bağlı Orçul bölgesinde bulunan köyde yaşayan ve teknolojiye ayak uydurup yanında taşıdığı dron ve ekipmanlarla çobanlık yapan, sosyal medyada “Çobanın Doğadaki Sesi” olarak yaban hayatını çeken Baki Kaya, bu sefer kayalıklara tırmanan boz ayıyı dron ile havadan görüntüledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayı#Ayı Adam#Erzincan

BAKMADAN GEÇME!