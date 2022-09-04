"Kirvem AK Parti" Şenliği'nde 2 bin 500 çocuğa sünnet töreni düzenlendi

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar birimi tarafından düzenlenen ve Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde "Kirvem AK Parti" ismiyle sünnet şenliği düzenlendi. Yetim, öksüz, engelli, şehit, gazi ve dar gelirli ailelerin çocuklarından oluşan 2 bin 500 çocuğa yönelik sünnet töreni, Fatih Belediyesi Mimar Sinan Stadı'nda yapıldı.

Şenliğe AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İstanbul Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak katıldı.

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Programda konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Minik yavrularımızı görünce nutkum tutuldu. Sesim soluğum gitti. Heyecanlandım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Evlatlarımızın bu hayattaki ilk mutluluğuna ortak olmak bizim için çok büyük bir mutluluk. 2023 Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı. 100 yılı geride bıraktık. Pırıl pırıl evlatlarımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının büyükleri olacak ve ülkemize büyük hizmetler yapacak. Rabbim yollarını açık etsin" dedi. Konuşmanın ardından Yıldırım, çocuklarla birlikte pasta kesti.