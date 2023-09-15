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Kırşehir'deki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

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#DEAŞ#Kırşehir#DEAŞ Operasyonu
Kırşehirdeki DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2023 21:23

Kırşehir'de polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takipte yabancı uyruklu M.R.A.A, Y.A.A.A, A.H.A.A. ve Z.Q.S.Q.'nun terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Eş zamanlı olarak şafak vakti operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli 4 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şahıslardan Z.Q.S.Q. ve M.R.A.A. tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#DEAŞ#Kırşehir#DEAŞ Operasyonu

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