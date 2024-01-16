×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırşehir'de kahreden olay: Nikahına giderken kazada hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Kırşehir#Trafik Kazası#Nikah
Kırşehirde kahreden olay: Nikahına giderken kazada hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 13:07

Kırşehir'de otomobilin şarampole devrildiği kazada bir hafta önce nişanlanıp, bugün kıyılacak nikahı için kent merkezine giden sürücü Muhammed İnce (26), hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammed İnce idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir hafta önce Ayşegül Çevre ile nişanlanıp, bugün nikahı için Dedeli köyünden Kırşehir merkezine gitmek için yola çıktığı belirtilen İnce'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kırşehir#Trafik Kazası#Nikah

BAKMADAN GEÇME!