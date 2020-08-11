MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi
GeriGündem Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 17:39,Son Güncelleme:

Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırşehir'de fabrika yangını; 2 işçi dumandan etkinlendi
Abone Olgoogle-news

KIRŞEHİR'de, genleşme tankı imalatı yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sıralarında organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Genleşme tankı imalatı yapan fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada içeride bulunan ve dumandan etkilenen fabrika çalışanı Emre Şahin (30) ile Hacı Yatan (30), Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Maddi hasara yol açan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle