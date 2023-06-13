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Kırşehir'de etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü

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#Kırşehir#Sağanak Yağış#Küçükbaş Hayvan
Kırşehirde etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 19:46

Kırşehir'de etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü.

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Kırşehir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağmur kent genelinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Boztepe ilçesinde bir ahırın çökmesi sonucu 10 küçükbaş hayvan öldü.

Kent genelindeki ekili tarım arazileri de zarar gördü. Sağanak nedeniyle müstakil bir evin çatısının bir bölümü yıkıldı.

Belediye ekipleri yolları temizlemek için çalışma başlatırken, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tarım arazilerinde zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. 

Kırşehirde etkili olan sağanakta 10 küçükbaş hayvan öldü

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#Kırşehir#Sağanak Yağış#Küçükbaş Hayvan

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