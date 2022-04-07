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Kırnavruzunu nedir? Kırnavruzunu koparmanın cezası ne kadar? İşte Kırnavruzunu bitkisinin özellikleri

#Kırnavruzunu#Kırnavruzunu Nedir

Gövde kısmındaki kınından dolayı diğer bölgelerdeki Kırnavruzlarından farklı olan ve dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren nokta endemiği Kır Navruzu bitkisi, 2022 yılının ilk fotoğraflarını verdi. Peki, Kırnavruzunu nedir? Kırnavruzunu koparmanın cezası ne kadar?

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Kayseri'de gövde kısmındaki kınından dolayı diğer türlerinden ayrı olan ve dünya üzerinde sadece Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren Kırnavruzunu koparana 109 bin 500 TL para cezası kesiliyor. İşte, Kırnavruzunu bitkisinin özellikleri...

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 2019 yılında eylem planı hazırlanan bitki, koruma altına da alındı. Bitkiyi koparan kişilere ise tespit edilmesi durumunda 109 bin 500 TL para cezası kesiliyor.

Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı. Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte sadece Kayseri'de yayılış gösteren nokta endemiği kır navruzu bitkisi 2022 yılı ilk görüntülerini verdi. Görüntülerde yeni bireylerin gözlemlenmesi heyecan yarattı. Dünya üzerinde sadece Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yayılış gösteren kır navruzu bitkisi için 2019 yılında Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzce 'Kır navruzu Tür Eylem Planı' hazırlanmıştır. 2020- 2024 yılları arasını kapsayan tür eylem planı ile türü tehdit eden unsurlar belirlenmiş olup bu kapsamda gerekli önlemler alınmakta, okullarda konu ile ilgili eğitimler verilmekte, türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için tohum toplaması yapılarak izlenmesi sağlanmaktadır" denildi.

 

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