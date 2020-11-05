Kırmızı reçete nedir? Kırmızı reçeteli ilaç ne demek?

Kırmızı reçeteli ilaçların yazıldığı hastalıklar temelde şu şekilde sıralanabilir;

Birçok farklı sebebe bağlı şiddetli düzeyde ağrılarda Kalp krizi gibi hastalıkların varlığında Akciğer ödemi gibi rahatsızlıklarda Ameliyat öncesinde ağrıların dindirilmesi durumlarında Doğum esnasında ağrının kontrol edilmesi gibi durumlarda Anestezi gerektiren bazı durumların varlığında Bazı kanser hastalıklarında Bazı psikiyatrik hastalıklarda verilebilir.

Bu listeyi daha onlarca madde ile uzatabiliriz. Çünkü kırmızı reçeteli ilaçların kullanım alanları oldukça geniştir. Kırmızı reçeteli ilaçlar kimlere verilir sorusunun temel cevabı hekimin muayenesi sonucunda verilmektedir.