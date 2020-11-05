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Kırmızı reçete nedir? Kırmızı reçeteli ilaç ne demek?
Kırmızı reçete, uyuşturucu madde muhteviyatına sahip ilaçları kapsamaktadır. Ağır seviyedeki psikiyatrik hastalar, ileri düzeyde kanser hastası olanlar gibi ihtiyaç sahibi kişilere yazılan kırmızı reçete, hastalık durumuna göre hekimler tarafından yazılabilmektedir. Kırmızı reçeteli ilaçlar, genellikle ağır hastalıklarda kullanılmasının yanı sıra bağımlılık yapıcı özellikler taşıması dolayısıyla risk taşımaktadır. Bundan dolayı kırmızı reçeteli ilaç kullanımı kolay kolay önerilmemektedir. İşte, kırmızı reçeteli ilaçlar hakkında detaylı bilgiler
Kırmızı reçeteli ilaçların yazıldığı hastalıklar temelde şu şekilde sıralanabilir;
- Birçok farklı sebebe bağlı şiddetli düzeyde ağrılarda
- Kalp krizi gibi hastalıkların varlığında
- Akciğer ödemi gibi rahatsızlıklarda
- Ameliyat öncesinde ağrıların dindirilmesi durumlarında
- Doğum esnasında ağrının kontrol edilmesi gibi durumlarda
- Anestezi gerektiren bazı durumların varlığında
- Bazı kanser hastalıklarında
- Bazı psikiyatrik hastalıklarda verilebilir.
Bu listeyi daha onlarca madde ile uzatabiliriz. Çünkü kırmızı reçeteli ilaçların kullanım alanları oldukça geniştir. Kırmızı reçeteli ilaçlar kimlere verilir sorusunun temel cevabı hekimin muayenesi sonucunda verilmektedir.
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