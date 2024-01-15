×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı listedeki vaşak Tunceli'de görüntülendi

Güncelleme Tarihi:

#Vaşak#Tunceli#Kırmızı Liste
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 11:49

Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi.

Haberin Devamı

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Düzgün Çinkılıç isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Vaşağa bir akraba ziyaretine giderken Sansa Vadisi civarında denk geldiğini belirten Düzgün Çinkılıç, ''Aracı durdurup kısa sürede olsa vaşağı kayıt altına alma şansı yakaladım. Yoldan karşıya geçen vaşak daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vaşak#Tunceli#Kırmızı Liste

BAKMADAN GEÇME!