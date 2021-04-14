Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşı ve meydanlar boş kaldı

Kırmızı kategorideki kentin işlek noktalarından, hafta içi genellikle kalabalık olan Gaziler Caddesi'ndeki çarşıların bugün boş olması dikkat çekti. Çarşı ve meydanların giriş- çıkışlarında ise polis ve zabıta ekipleri, halkı uyararak, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

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