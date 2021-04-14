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Gündem
Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 12:33 | Son Güncelleme:

Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşı ve meydanlar boş kaldı

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Kırmızı kategorideki Gaziantep'te, çarşı ve meydanlar boş kaldı

KORONAVİRÜS risk haritasında, 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanların bugün boş kaldığı gözlendi.

Kırmızı kategorideki Gaziantepte, çarşı ve meydanlar boş kaldı
Kırmızı kategorideki kentin işlek noktalarından, hafta içi genellikle kalabalık olan Gaziler Caddesi'ndeki çarşıların bugün boş olması dikkat çekti. Çarşı ve meydanların giriş- çıkışlarında ise polis ve zabıta ekipleri, halkı uyararak, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

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