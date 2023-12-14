×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı ışıkta geçti... Savunması şaşkına çevirdi: Sizin lambanız geç yandı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik#Kırmızı Işık#Bolu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 14:58

Bolu’da polis ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası bulunmayan Dağkent Kavşağı’nda dron destekli denetim yapıldı. Kırmızı ihlali yapan araçlar tespit edilerek sürücülerine cezai işlem uygulandı. Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü ise, “Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu” dedi.

Haberin Devamı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kamerası bulunmayan ve sürücülerin sık sık kural ihlali yaptığı tespit edilen Dağkent Kavşağı’nda denetim gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan denetimlerde sürücülerin ışık ihlalleri tespit edildi. Kavşağın ilerisine kurulan trafik kontrol noktasında ışık ihlali yapan sürücülere 951 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca kontrol noktasında durdurulan araçlarda kemer kullanımı ve araç evrakları sorgulandı. Polis ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

“KIRMIZI YANSA BEN GEÇMEZDİM”

Kırmızı ışık ihlali dronla kayıt altına alınmasına rağmen sarı ışıkta geçtiğini iddia eden sürücü Salih Karadeniz, “Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu. Trafik ışıklarında sarı gördüm ben, yoksa geçer miyim? Trafikte zaten dikkatli oluyoruz. Kırmızı yansa ben geçmezdim” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kırmızı ışıkta geçti... Savunması şaşkına çevirdi: Sizin lambanız geç yandı

Polis ekiplerine sürücünün araçta bulunan eşi ise, “Sizin lambanız geç yandı” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik#Kırmızı Işık#Bolu

BAKMADAN GEÇME!