Kırmızı ışıkta geçti... Savunması şaşkına çevirdi: Sizin lambanız geç yandı

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Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, KGYS kamerası bulunmayan ve sürücülerin sık sık kural ihlali yaptığı tespit edilen Dağkent Kavşağı’nda denetim gerçekleştirdi. Dron destekli yapılan denetimlerde sürücülerin ışık ihlalleri tespit edildi. Kavşağın ilerisine kurulan trafik kontrol noktasında ışık ihlali yapan sürücülere 951 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca kontrol noktasında durdurulan araçlarda kemer kullanımı ve araç evrakları sorgulandı. Polis ekipleri tarafından sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

“KIRMIZI YANSA BEN GEÇMEZDİM”

Kırmızı ışık ihlali dronla kayıt altına alınmasına rağmen sarı ışıkta geçtiğini iddia eden sürücü Salih Karadeniz, “Nasıl kırmızı ışıkta geçtim? Sarı ışık yanıyordu. Trafik ışıklarında sarı gördüm ben, yoksa geçer miyim? Trafikte zaten dikkatli oluyoruz. Kırmızı yansa ben geçmezdim” diye konuştu.

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Polis ekiplerine sürücünün araçta bulunan eşi ise, “Sizin lambanız geç yandı” dedi.