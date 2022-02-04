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Kırmızı ışıkta beklerken öldürülmüştü... Harekete geçildi: 7 gözaltı

#Yasin Yıldırım#Samsun#Cinayet
Kırmızı ışıkta beklerken öldürülmüştü... Harekete geçildi: 7 gözaltı

Samsun'da Yasin Yıldırım'ın (26) otomobilinde kırmızı ışıkta beklerken silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli, gözaltına alındı.

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Olay, 1 Şubat günü saat 17.30 sıralarında, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, AFAD kavşağında otomobilinde kırmızı ışık nedeniyle bekleyen Yasin Yıldırım, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi. Bu sırada şüpheliler, Yıldırım'a pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı.

Kırmızı ışıkta beklerken öldürülmüştü... Harekete geçildi: 7 gözaltı

Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Yıldırım, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin Bafra ilçesinde saklandıklarını tespit etti.

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Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği baskında 7 şüpheli, yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü.

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#Yasin Yıldırım#Samsun#Cinayet

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