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Kırmızı bültenli baron yakalandı

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#Hollanda#Rawi Ali Qureshi#Kağıthane
Kırmızı bültenli baron yakalandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2024 07:00

Hollanda’nın kırmızı bültenle aradığı, uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli rol oynayan Rawi Ali Qureshi, İstanbul Kağıthane’de yapılan Kartel-5 operasyonuyla gözaltına alındı.

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İstanbul Kağıthane’de yapılan Kartel-5 operasyonunda, Hollanda’nın kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu baronu Rawi Ali Qureshi yakalandı.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine asla nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız” dedi.

HOLLANDA’YA 6 TON UYUŞTURUCU SEVKİYATI

Yerlikaya, Rawi Ali Qureshi ve operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu İstanbul Kağıthane’de yakalanan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshi’nin; Hollanda’da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı, dünyanın birçok ülkesinde geniş bir suç ağına sahip olduğu ve büyük miktarlarda kokain ithal etmek amacıyla nakliye hatları kurduğu, Hollanda’ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 ton uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı, uyuşturucu madde için depolama tesislerini organize ettiği ve uyuşturucu maddelerin finansörlüğünü yaptığı tespit edildi. Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız.”

 

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#Hollanda#Rawi Ali Qureshi#Kağıthane

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