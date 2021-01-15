Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi Kilis’teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan şahsın Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi" denildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama:
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi Kilis’teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan şahsın Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
Suriye’den ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalışan bir kişi Kilis’teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında yakalandı. Yakalanan şahsın Özbekistan uyruklu DEAŞ üyesi bir terörist olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ylsvGIo9xA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 15, 2021
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