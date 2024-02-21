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Kırmızı bültenle aranıyordu... Uyuşturucu şüphelisi İzmir'de yakalandı

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#Uyuşturucu#İzmir#Kırmızı Bülten
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 08:44

İzmir'de Interpol tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan C.A., polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Almanya'da uyuşturucu madde ticareti suçuna karışan, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve İzmir'de suç faaliyetinde bulunduğu öğrenilen C.A.'nın adresini tespit etti. Interpol Daire Başkanlığınca hakkında uluslararası uyuşturucu madde ticareti suçundan kırmızı bülten ile arandığı öğrenilen C.A. polisin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen C.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan C.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Uyuşturucu#İzmir#Kırmızı Bülten

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