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Kırmızı bültenle aranıyordu, Almanya’da yakalanarak Türkiye'ye getirildi

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#Serkan Akbaba#Almanya#Kırmızı Bülten
Kırmızı bültenle aranıyordu, Almanya’da yakalanarak Türkiyeye getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2022 18:28

Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Almanya’nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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İnterpol-Europol Daire Başkanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Kasten öldürme ve kasten yaralama” suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya’nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır. Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya’nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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#Serkan Akbaba#Almanya#Kırmızı Bülten

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