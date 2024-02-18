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Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya: 12 örgüt üyesi yakalandı

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#Bakan Yerlikaya#Kafes-42 #Suç Örgütü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 08:31

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemir'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan Kafes-42 operasyonunda 12 örgüt üyesinin yakalandığını açıkladı.

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Elebaşılığını Kırmızı Bülten ile aranan Beratcan Gökdemir’in (yurtdışı firar) yaptığı organize suç örgütünün, İstanbul’da Jandarma bölgesindeki üyelerine yönelik yapılan “KAFES-42” operasyonunda 12 örgüt üyesi şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız.

Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemirin suç örgütüne operasyon Bakan Yerlikaya: 12 örgüt üyesi yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı Koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan fiziki ve teknik takip sonucu; elebaşılığını yurt dışında firari olarak bulunan Beratcan GÖKDEMİR’in yaptığı Suç Örgütünün; Talimatları, firari olarak yurtdışında yaşayan elebaşından telefon yoluyla aldıkları, Sözde “tahsilat” adı altında mağdurlara cebir, tehdit ve şiddet uyguladıkları, Silahla adam yaraladıkları ve Uzun namlulu silahlar ile motorlu ve maskeli olarak ev ve işyeri kurşunladıkları tespit edildi.

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Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemirin suç örgütüne operasyon Bakan Yerlikaya: 12 örgüt üyesi yakalandı

Operasyonlar sonucu: AK-47 Piyade Tüfeği, M-16 Piyade Tüfeği ve Glock marka 9 mm tabanca ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Kırmızı bültenle aranan Beratcan Gökdemirin suç örgütüne operasyon Bakan Yerlikaya: 12 örgüt üyesi yakalandı

 

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#Bakan Yerlikaya#Kafes-42#Suç Örgütü

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