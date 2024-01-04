‘Kırmızı Bülten’ operasyonu

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve KOM Başkanlığı, ‘Kırmızı Bülten’ ile uluslararası aranırken Türkiye’ye kaçan kişlerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından İstanbul, Antalya, Sakarya, Bolu, Çanakkale, Eskişehir, İzmir, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Yalova olmak üzere 11 ilde ‘Kafes-28’ operasyonu yapıldı. Eşzamanlı baskınlarda ABD, Almanya, Azerbaycan, BAE, Belarus, Fas, Filistin, Hindistan, İsrail, İran, Katar, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Suudi Arabistan, Türkmenistan ve Ürdün olmak üzere 18 ülke tarafından aranan 56 kişi yakalandı.



‘HEPSİNİ KAFESİN İÇİNE SOKACAĞIZ’



Şüphelilerin, ilgili ülkeler tarafından haklarında ‘Kırmızı Bülten’ ve ‘Difüzyon mesajı’ (acil yakalama mesajı) çıkarıldığı, söz konusu kişilerin uluslararası arandığı belirlendi. Şüphelilerin, “suç örgütü üyeliği, uyuşturucu madde ticareti, kara para aklama, saldırı, kalpazanlık, soygun, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı, adam öldürme, fuhuş, hırsızlık, kaçakçılık, rüşvet, yolsuzluk ve sahtecilik” suçlarından arandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Hepsini tek tek kafesin içine koyacağız” dedi.



