×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırmızı bülten avı

Güncelleme Tarihi:

#Belçika#Türkiye#Gümrük Muhafaza Birimleri
Kırmızı bülten avı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2023 07:00

Belçika güvenlik birimleri, ülke genelinde uyuşturucu dağıtımını organize eden İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah’in yurtdışına kaçtığı yönünde bilgiler alınca İnterpol’de kırmızı bülten çıkarttı.

Haberin Devamı

Belçika polisi, Miah’ın Türkiye’ye kaçtığı yönünde bilgiler de elde edince Interpol’e yeni bir bilgi verdi. Bu bilgi Türk Emniyeti ile paylaşıldı. Yapılan araştırmada Miah’ın İstanbul Büyükçekmece’de bir adreste gizlendiği belirlenince operasyon kararı alındı. Özel harekât polisleri desteğinde adrese yapılan baskında Miah ‘Kafes 20’ operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

‘KAFES’TEN KAÇAMADI

Öte yandan Vietnam’da ağır yaralama suçuna karıştıktan sonra yargılanan Çinli Chen Xuefen’in ülke dışına çıktığı bilgisine ulaşılınca Vietnam güvenlik birimleri Interpol’e başvurdu. Interpol’ün kırmızı bülten çıkardığı Chen Xuefen’in Türkiye’ye kaçtığı bilgileri elde edilince Türkiye’ye bilgi geçildi. Chen Xuefen’in Bağcılar’da bir adreste gizlendiği belirlenince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kafes 20 operasyonu kapsamında yakalanan Chen Xuefen’in iade işlemleri tamamlandı.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde ele geçirildiğini  söyledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belçika#Türkiye#Gümrük Muhafaza Birimleri

BAKMADAN GEÇME!