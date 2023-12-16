Kırmızı bülten avı

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Belçika polisi, Miah’ın Türkiye’ye kaçtığı yönünde bilgiler de elde edince Interpol’e yeni bir bilgi verdi. Bu bilgi Türk Emniyeti ile paylaşıldı. Yapılan araştırmada Miah’ın İstanbul Büyükçekmece’de bir adreste gizlendiği belirlenince operasyon kararı alındı. Özel harekât polisleri desteğinde adrese yapılan baskında Miah ‘Kafes 20’ operasyonu kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

‘KAFES’TEN KAÇAMADI

Öte yandan Vietnam’da ağır yaralama suçuna karıştıktan sonra yargılanan Çinli Chen Xuefen’in ülke dışına çıktığı bilgisine ulaşılınca Vietnam güvenlik birimleri Interpol’e başvurdu. Interpol’ün kırmızı bülten çıkardığı Chen Xuefen’in Türkiye’ye kaçtığı bilgileri elde edilince Türkiye’ye bilgi geçildi. Chen Xuefen’in Bağcılar’da bir adreste gizlendiği belirlenince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Kafes 20 operasyonu kapsamında yakalanan Chen Xuefen’in iade işlemleri tamamlandı.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 13 Aralık 2023 tarihi itibarı ile Gümrük Muhafaza birimlerince, 4,7 milyar TL değerinde 11 tonu aşan uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.