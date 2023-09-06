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Kahraman çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu... 'Kendi kızıma sarılıp ağladım'

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#Kırklareli#İğneada#Sel
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2023 14:35

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada'da meydana gelen selde can kaybı 4'e yükseldi. Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Selde ekipleri yönlendirerek Hüseyin isimli vatandaşın kurtarılmasını sağlayan çiftçi Fuat Ateş, o an yaşadıklarını CNN TÜRK canlı yayınında gözyaşları içerisinde anlattı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günler öncesinden Marmara Bölgesi için sağanak uyarısında bulunmuştu. Dün Kırklareli'nde ve İstanbul'da etkili olan yağış sele neden oldu. Kırklareli'ndeki felakette ölü sayısı 4'e yükseldi.

Kahraman çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu... Kendi kızıma sarılıp ağladım

Selde hayvanları telef olan çiftçi, ekipleri yönlendirerek 2 kişinin kurtarılmasını sağladı. Fuat Ateş isimli çiftçi, yaşadığı dehşet dolu anları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı. Gözyaşlarını tutamayan Ateş, şu ifadeleri kullandı:

Kahraman çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu... Kendi kızıma sarılıp ağladım

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"ÇOK ACI BİR SES, FERYAT GELİYORDU"

Sabah 7 buçuk 8 esnasında burayı su götürüyordu. O sırada ahırları yıkmaya başladı, hayvanlarımızı kurtaramadık. 50 metre kapalı ahır vardı, 40 tane büyükbaş hayvanımız vardı. Bir canlı gördüm ağacın üstünde, kendi imkanımızla vatandaşı çıkardık. Karşıdan ses geliyordu, çok acı bir feryat geliyordu. Onu götürdük. Buradan bir ses duyduk, burayı arayın, dedik 2 canlı 2 cansız beden çıkardılar.

Kahraman çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu... Kendi kızıma sarılıp ağladım

"EVE GİTTİĞİMDE KIZIMA BAKIP AĞLADIM"

Kurtardığım kişinin adı Hüseyin. Kızını çok sordu, "Ben olmadan kızımı gömmeyin" dedi. Onun kızını kurtardık herhalde, kız çocuğunun biri oydu. Konuşmak isterim kendisi ile. "Gözlerimin içine baka baka su aldı götürdü abi" dedi. Eve gittim kızıma bakıp ağladım. Malımı değil, onu düşündüm.

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Kahraman çiftçi, CNN TÜRK canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu... Kendi kızıma sarılıp ağladım

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#Kırklareli#İğneada#Sel

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