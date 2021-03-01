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KIRKLARELİ (AA)
Haber Giriş: 01.03.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Kırklareli'nde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

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Kırklareli'nde otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü

Kırklareli'nde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayhan Şahin (29) yönetimindeki 16 CCC 89 plakalı otomobil ile Sercan B. (28) idaresindeki 05 ET 035 plakalı kamyon, Eriklice köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobilde sıkışan Ayhan Şahin ile amcası Sümmani Şahin (62) olay yerinde hayatını kaybetti.
Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenazeler itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Sercan B, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle Eriklice köyüne yaklaşık 1 saat ulaşım sağlanamadı.

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