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Kırklareli'nde korkunç olay! Genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

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#Kırklareli#Lüleburgaz#Özlem Yürük
Kırklarelinde korkunç olay Genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 16:03

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Özlem Yürük (25), erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evinde ölü bulundu. Evde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan Arı tutuklandı.

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Lüleburgaz'da yalnız yaşayan Özlem Yürük, önceki gece erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evine gitti. Sabah saatlerinde Arı, Yürük'ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112'yi aradı. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kırklarelinde korkunç olay Genç kız, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Yürük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Gözaltına alınan Yürük'ün erkek arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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#Kırklareli#Lüleburgaz#Özlem Yürük

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