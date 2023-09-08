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Kırklareli'deki selde hayatını kaybeden doktor Selman Bağışlar'a son veda

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#Antalya#Kırklareli'#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 15:58

Kırklareli'nde meydana gelen selde eşi Mihriban Bağışlar (26) ile birlikte hayatını kaybeden doktor Selman Bağışlar'ın (27) cenazesi, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi. Selman Bağışlar'ın eşi Mihriban Bağışlar'ın cenazesi ise ailesinin isteğiyle dün İstanbul'da Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

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İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği'nde asistan hekim olan Selman Bağışlar'ın cenazesi, dün İstanbul Okmeydanı'nda görevli olduğu hastanedeki töreninin ardından memleketi Alanya'ya getirildi. Selman Bağışlar için bugün Mahmutlar Mahallesi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenazeye AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, siyasi parti başkanları, oda ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Selman Bağışlar'ın ailesi ve meslektaşları ile 1000'e yakın kişi katıldı. Cenaze namazı mahalledeki Dörtyol Mezarlığı'nda kılındı. Namazın ardından Bağışlar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu toprağa verildi. Selman Bağışlar'ın cenazesinde, sel felaketinde hayatını kaybedenler için de dualar edildi.

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Mihriban Bağışlar'ın cenazesi ise ailesinin isteğiyle dün İstanbul'da Zeytinburnu Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verilmişti. 3 ay önce evlenen Selman ve Mihriban Bağışlar çiftinin balayı için Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada mevkisine gittiği, sel felaketinde, 'sel geliyor' diye ailelerine haber verdikleri ve araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştıkları sırada suya kapıldıkları öğrenildi. (DHA)

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#Antalya#Kırklareli'#Doktor

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