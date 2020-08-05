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KIRKLARELİ, (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 12:40,Son Güncelleme:

Kırklareli'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

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Kırklareli'de hafif ticari araç refüje çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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KIRKLARELİ'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın refüje çarpması sonucu Mehmet Manav (51) ile Hayri Denk (45) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kavaklı beldesi yakınlarında meydana geldi. Babaeski ilçesinde oturan ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalıştıkları fabrikaya gidenlerin içinde bulunduğu Gürkan Yalçın yönetimindeki 35 GE 1843 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Manav ile Hayri Denk'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Gürkan Yalçın ile Serbülent Ün yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada ölenlerin cansız bedenleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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