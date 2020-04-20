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KIRKLARELİ, (DHA)
Haber Giriş: 20.04.2020 - 12:42,Son Güncelleme:

Kırklareli Valisi Bilgin’in ikinci testi negatif çıktı

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Kırklareli Valisi Bilgin’in ikinci testi negatif çıktı
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KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin'in 31 Mart’ta koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan ikinci test, negatif çıktı. Bilgin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in, 31 Mart günü yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Vali Bilgin, o günden sonra Vali Konağı’nda izolasyon sağlayarak, kimseyle temas etmedi. Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Kocakundakçı valilik görevini resmi olarak sürdürürken, Vali Bilgin’e ikinci kez test yapıldı. Bu testin negatif çıkması üzerine Vali Bilgin’in görevine dönmeye hazırlandığı öğrenildi. Vali Bilgin'in genel sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

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