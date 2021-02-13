Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tüm yolcular karantinaya alındı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde polis ekipleri denetim sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otübüsteki HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğu tespit edildi. Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.
Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.
29'U YOLCU 31 KİŞİYE KOVİD-19 TESTİ YAPILDI
Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.
SONUÇLAR ÇIKANA KADAR YURTTA KALACAKLAR
Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.
2 YOLCU VE OTOBÜS FİRMASINA CEZA
Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.
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