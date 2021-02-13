MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tüm yolcular karantinaya alındı
GeriGündem Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tüm yolcular karantinaya alındı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 08:09 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tüm yolcular karantinaya alındı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı! Tüm yolcular karantinaya alındı
Abone Olgoogle-news

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde polis ekipleri denetim sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otübüsteki HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğu tespit edildi. Kırıkkale Valiliği Salgın Denetim Merkezince otobüsteki tüm yolcular Kovid-19 testinin ardından karantinaya alındı.

6
  • Kırıkkalede yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı Tüm yolcular karantinaya alındı
  • Kırıkkalede yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı Tüm yolcular karantinaya alındı
  • Kırıkkalede yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı Tüm yolcular karantinaya alındı
  • Kırıkkalede yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı Tüm yolcular karantinaya alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaptıkları denetimler sırasında Resul Özdemir idaresindeki 08 DD 900 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu.

Ekipler, otobüste yaptığı HES kodu sorgulamasında 2 yolcunun durumunun riskli olduğunu belirledi.

29'U YOLCU 31 KİŞİYE KOVİD-19 TESTİ YAPILDI

Jandarma ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri refakatinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine getirilen otobüsteki 29'u yolcu 31 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Konyada mutasyonlu virüs alarmı Bir mahallede daha karantina kararı
Konya'da mutasyonlu virüs alarmı! Bir mahallede daha karantina kararı

SONUÇLAR ÇIKANA KADAR YURTTA KALACAKLAR

Hastanedeki işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurduna getirilen vatandaşların, test sonuçları çıkana kadar yurtta kalacağı öğrenildi.

Kırıkkalede yolcu otobüsünde koronavirüs alarmı Tüm yolcular karantinaya alındı

2 YOLCU VE OTOBÜS FİRMASINA CEZA

Öte yandan, durumları riskli çıkan 2 yolcu ve otobüs firmasına da 4 bin 50'şer lira para cezası uygulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle