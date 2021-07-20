Kırıkkale'de seyir halindeki otomobil alev aldı

İlhami Özdemir yönetimindeki 06 L 3936 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yayılmaya başladı. Otomobilini emniyet şeridine park eden Özdemir, kaportayı açınca motor bölümünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Yangına önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonu çalışanları ile müdahale etmeye çalıştı.

Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Büyük hasar oluşan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle araç trafiğine kapatılan yol, yangının söndürülmesiyle tekrar açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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