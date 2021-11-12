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Kırıkkale'de şafak vakti 'köpek dövüşü' operasyonu

#Köpek Dövüşü#Operasyon#Kırıkkale
Kırıkkalede şafak vakti köpek dövüşü operasyonu

Kırıkkale'de köpek dövüşü yapılan araziye jandarma ekipleri şafak vakti operasyon yaptı, 25 kişi gözaltına alındı.

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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşihan ilçesi Irmak Kasabası Alaaddin Mahallesi Harmankaya mevkinde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekiplerince yapılan takip ve saha çalışmaları sonucunda, köpek dövüşü yapılan alana sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenledi. Ekipler, dövüştürülen 2 köpek ile birlikte 25 kişiyi yakaladı.

Kırıkkalede şafak vakti köpek dövüşü operasyonu

Köpeklerin sahipleri oldukları belirlenen M.A., A.D. ve O.B., haklarında 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 11'inci maddesince adli işlem uygulanarak serbest bırakıldı. Ayrıca dövüştürülen ve vücudunda yara izleri bulunan 1 köpek barınağa teslim edildi. 

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#Köpek Dövüşü#Operasyon#Kırıkkale

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