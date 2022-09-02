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Kırıkkale'de otomobil, ambulansa çarptı: 4 yaralı

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#Kırıkkale#Ambulans#Trafik Kazası
Kırıkkalede otomobil, ambulansa çarptı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 02, 2022 11:20

Kırıkkale'de, otomobilin çarpmasıyla 112 ambulansının devrildiği kazada, 2'si sağlık görevlisi 4 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Sanayi Mahallesi Zümrütkale Bulvarı 1338'inci Sokak'ta meydana geldi. Hacı C. yönetimindeki otomobil, ihbarla vakaya giden Emre Ö.'nün kullandığı 112 ambulansına yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen ambulans, 35 metre sürüklendi.

Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri Eda Nur K. ve Uğur S. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Kırıkkalede otomobil, ambulansa çarptı: 4 yaralı

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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#Kırıkkale#Ambulans#Trafik Kazası

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