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Kırıkkale'de öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 7 çocuk yaralı

#Kırıkkale#Öğrenci Servisi #Kaza

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kamyon ile okul servisi minibüsünün çarpıştığı kazada 7 çocuk yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale - Kırşehir yolu Keskin Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. T.K. yönetimindeki 46 ABY 750 plakalı kamyon ile R.O.'nun kullandığı 71 AAE 984 plakalı okul servisi minibüsü çarpıştı.

Kazada servisteki öğrencilerden İ.O., S.D., S.O., M.D., E.O., M.O. ve M.O. yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı 7 çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kırıkkale#Öğrenci Servisi#Kaza

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