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Kırıkkale'de müstakil evin çatısı alev alev yandı

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#Kırıkkale#Yangın#Çatı Yangını
Kırıkkalede müstakil evin çatısı alev alev yandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 04:10

Kırıkkale'de tek katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

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Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 792. Sokak'ta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüksel Arslan'a ait evin çatısında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Kırıkkalede müstakil evin çatısı alev alev yandı

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin çatı kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldı.

Kırıkkalede müstakil evin çatısı alev alev yandı

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#Kırıkkale#Yangın#Çatı Yangını

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