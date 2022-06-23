Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahsur kalan vatandaş camdan atladı

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Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 286. Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerin ve öğrencilerin kaldığı apartmanın 5. katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin arasında mahsur kalan Muhammed Emin Küçükaslan, 5. kattaki dairenin camından aşağı atladı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Küçükarslan ile dumandan etkilenen Burak Ünal, Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince, yangın kısa sürede söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Polis, olay yerindeki kalabalığı dağıtmak için ekip aracı hoparlörlerinden sık sık anons yaptı.

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"GÖZLERİME İNANAMADIM"

Yangını fark ederek itfaiyeyi aradığını belirten İlyas Çelik, "Sabah kalktım elektrik yoktu. Camdan baktım yangın gözüküyordu. Gözüme inanamadım. Camdan baktım yangın var itfaiyeyi aradım hemen. Hemen yola çıktım itfaiyeye yolu tarif ettim. Yoldan bu tarafa çevirdim arkadaşlar hemen geldi. Buraya geldiğimde de atlamış vatandaş" dedi.