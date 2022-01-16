Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçenin kötü serisi Antalyada da sürdü 22 yıl sonra aynı kabus, 63 dakika boyunca...Fenerbahçe'nin kötü serisi Antalya'da da sürdü! 22 yıl sonra aynı kabus, 63 dakika boyunca...#Fenerbahçe
Demirören Şirketler Grubundan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davasıDemirören Şirketler Grubu'ndan Ali Mahir Başarır hakkında tazminat davası#Ali Mahir Başarır
Galatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştıGalatasaray, sportif direktörlük için Mario Branco ile anlaştı!#Galatasaray
Meteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı... İstanbul beyaza büründü#İstanbul
Bakan Kocadan tedbir ve aşı çağrısı: Olumsuz ihtimalleri azaltınBakan Koca'dan tedbir ve aşı çağrısı: 'Olumsuz ihtimalleri azaltın'#Koronavirüs
Derbide ortalık fena karıştı Takımlar soyunma odasına girdi...Derbide ortalık fena karıştı! Takımlar soyunma odasına girdi...#İspanya
Kılıçdaroğlunun bedava elektrik vaadi... Namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezlerKılıçdaroğlu'nun bedava elektrik vaadi... 'Namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Antalyaspor ile Fenerbahçe yenişemediAntalyaspor ile Fenerbahçe yenişemedi! #Süperlig
Müjdeyi Bakan Kurum verdi: 5 millet bahçesi daha geliyorMüjdeyi Bakan Kurum verdi: 5 millet bahçesi daha geliyor#Murat Kurum
81 ile yazı gönderildi Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı81 ile yazı gönderildi! Yeni dönem: PCR testi şartı tamamen kaldırıldı#PCR Testi
Bakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştıBakan Nebati: Kur korumalı mevduat hesabı 131 milyar lirayı aştı#Nureddin Nebati
Vicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL cezaVicdanları sızlatan görüntüye bin 665 TL ceza#ANTALYA
Pandemi için tarih verdiler Bundan farklı bir son olamazPandemi için tarih verdiler! 'Bundan farklı bir son olamaz'#Koronavirüs
Tatil dönüşü korkutan kazaTatil dönüşü korkutan kaza#Acun Ilıcalı
İkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: Zürafalı bebek partisiİkinci kez anne olmaya hazırlanıyor: 'Zürafalı' bebek partisi#Kylie Jenner
HABERLERGündem Haberleri

Kırıkkale'de korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

#Yangın#Kırıkkale#İtfaiye
Kırıkkalede korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Kırıkkale'de gece saatlerinde iki katlı evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini sokağa döktü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 1 saatlik süreyle yangını kontrol altına aldı.

Haberin Devamı

Yangın, gece saatlerinde Kırıkkale'de Bağlarbaşı Mahallesi 878. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Yardımcı'ya ait iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu. Şömineden çıktığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik süreyle yangın kontrol altına alındı. Polis ve bekçiler, yangına yakın olan iki evi de tedbir amaçlı tahliye etti. Evin alt katında bulunan engelli bir vatandaş ise bekçiler tarafından çıkartıldı.

Kırıkkalede korkutan yangın: Mahalleli sokağa döküldü

Mahalle sakinleri ise yangın söndürme çalışmalarını uzaktan izledi. Soğutma işlemlerinin ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerince, yanan evde inceleme yapıldı. Yangın, drone ile havadan görüntülendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yangın#Kırıkkale#İtfaiye

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil

BAKMADAN GEÇME!

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki
Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü Robert Durstün filmlere konu olmuş hikayesi

Çok şanslı bir çocuk olarak doğdu, kanlı bir katil olarak öldü! Robert Durst'ün filmlere konu olmuş hikayesi

#Robert Durst
Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

Bir kış masalı: Karın en çok yakıştığı göller | 10 ŞEHİR 15 ÖNERİ

#Tatil