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Gündem
Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA)
Haber Giriş: 06.06.2021 - 10:21 | Son Güncelleme:

Kırıkkale'de korkunç olay! Çığlıkları duyan komşular polislere haber verdi

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Kırıkkale'de Sezer Başkaya(29) tartıştığı eşi Hacer Başkaya'yı(26) boynundan bıçakladı. Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Sezer Başkaya'yı gözaltına alırken Hacer Başkaya sağlıkçıların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kırıkkale'de eşi tarafından boğazından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Etiler Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3. katında oturan S.B. (29) ile eşi H.B. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B, emek bıçağı ile eşini boğazından bıçakladı.

Kadının çığlıklarını duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kırıkkalede korkunç olay Çığlıkları duyan komşular polislere haber verdi

Eve gelen polislere bir süre kapıyı açmayan zanlı, daha sonra teslim oldu.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, kavga sırasında evde bulunan 4 yaşındaki çocuk da yakınlarına teslim edildi.

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