×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü 3 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Terör#Polis
Kırıkkalede FETÖ hükümlüsü 3 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 12:48

Kırıkkale'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 eski öğretmen, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen E.A., O.M. ve T.Y. saklandıkları evde yakaladı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Terör#Polis

BAKMADAN GEÇME!