Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü 3 kişi tutuklandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 12:48
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Kırıkkale'de FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 eski öğretmen, polis ekiplerince yakalandı. Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen E.A., O.M. ve T.Y. saklandıkları evde yakaladı.