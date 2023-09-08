Kırıkkale'de FETÖ hükümlüsü 3 kişi tutuklandı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 'FETÖ üyesi olmak' suçundan haklarında 6'şar yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen E.A., O.M. ve T.Y. saklandıkları evde yakaladı.