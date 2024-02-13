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Kırıkkale'de bıçaklanan emlakçı hayatını kaybetti

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#KIRIKKALE#Emlakçı#Cinayet
Kırıkkalede bıçaklanan emlakçı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 15:22

Kırıkkale'de, husumetlisi E.E.'nin bıçakladığı emlakçı Güven Mert Yıldırım (25), yaşamını yitirdi.

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Olay, öğle saatlerinde Tepebaşı Mahallesi 634'üncü Sokak'ta meydana geldi. Alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen E.E. ve emlakçı Güven Mert Yıldırım arasında tartışma çıktı. Apartmanın içinde devam eden tartışma, kavgaya dönüştü. E.E., üzerindeki bıçakla Yıldırım'a saldırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Güven Mert Yıldırım'ın aldığı bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, adli tıp kurumunun morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı E.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kırıkkalede bıçaklanan emlakçı hayatını kaybetti

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#KIRIKKALE#Emlakçı#Cinayet

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