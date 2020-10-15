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HATAY (İHA)
Haber Giriş: 15.10.2020 - 10:59 | Son Güncelleme:

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu

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Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, K.Ç. isimli şahsın Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 306 adet extacy hap ve 1890 TL para ele geçirildi.
Şüpheli ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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