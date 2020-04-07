Kırıkhan'da 2 mahalleye daha 'sosyal izolasyon' önlemleri

Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi'nde 31 Mart tarihinde bir kişinin koronavirüs pozitif olması sonucu Hıfzısıhha Kurulu'nca alınan sosyal izalasyon önlemleri devam ediyor. Dün de Karamağara ile Yalangoz mahallelerinde birer kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Mahallelerde, 20 Nisan Pazartesi gününe kadar koronavirüsü tedbirleri kapsamında ‘sosyal izolasyon’ uygulanmasına karar verildi. Kırıkhan'a bağlı Bektaşlı, Taşoluk, Balarmudu, Dedeçınar ve Saylak olmak üzere 5 mahalleye uygulanan sosyal izolasyon önlemleri ise, yapılan testlerin negatif çıkması ve başka vakaya rastlanmaması sonucu sonlandırıldı.

Sosyal izolasyona tabi tutulan mahallelerde Kırıkhan Belediyesi tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları devam ederken, jandarma ekipleri köylere giriş-çıkışları denetimli olarak sağlıyor.