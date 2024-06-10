×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kiracısı hayatının şokunu yaşattı... Karaman'da ev sahibinin sözlerine sinirlendi evi ateşe verdi

Güncelleme Tarihi:

#Karaman#Ev#Kira
Kiracısı hayatının şokunu yaşattı... Karamanda ev sahibinin sözlerine sinirlendi evi ateşe verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2024 12:50

Karaman'da ev sahibinin evi boşalt demesine öfkelenen kiracı B.S., oturduğu evi ateşe verdi. Ev sahibi İ.Y. yaşadığı şaşkınlığı anlatırken, 'Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz, diye evi ateşe vermiş.' ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Olay, Siyahser Mahallesi Şehit Bayram Yıldız Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında yaşandı. İddiaya göre, İ.Y.'ye ait evde kiracı olarak oturan B.S. ev sahibinin evi boşalt demesine sinirlenerek oturduğu evi ateşe verdi. Kısa sürede alevlere teslim olan evi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken yangın itfaiye ekiplerince üst kata sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kiracı B.S.'nin oturduğu ev eşyaları ile birlikte yanarak kullanılamaz hale geldi.

EVİ BOŞALT DEDİK DİYE EVİ ATEŞE VERMİŞ

Ev sahibi İ.Y.'nin eşi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kalender diye burayı beklemesi için evimize oturttuk. 2 yıldır da kendisinden kira almadık. Su borusu patladı diye bizi aradı. Biz de üst kattaki kiracı ile birlikte yaptır deyince ben para filan vermem dedi. Daha sonra tamam biz yaptırırız sen evden çık deyince de bize evi boşalt dediniz, diye evi ateşe vermiş” diye konuştu.

Haberin Devamı

Kiracısı hayatının şokunu yaşattı... Karamanda ev sahibinin sözlerine sinirlendi evi ateşe verdi

Kiracı olarak oturduğu evi ateşe veren kiracı B.S. ise olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kiracısı hayatının şokunu yaşattı... Karamanda ev sahibinin sözlerine sinirlendi evi ateşe verdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Ev#Kira

BAKMADAN GEÇME!