Kıraathaneler ne zaman açılacak? İşte Kahvehanelerin açılışı ile ilgili son durum

Yeni yılın gelmesi ile birlikte en çok merak edilen konulardan biri de kahvehanelerin akıbeti oldu. Kahvehanelerin ne zaman açılacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Kafelerin ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı resmi açıklamalar ile takip ediliyor. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararla beraber, restoran, lokanta gibi yerler 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Kafeler ve restoranlar bir süre daha kapalı kalacak. Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

LOKANTA, RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başındaki Kabine Toplantısı gündeminin en önemli konusunun, Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler olduğunu belirterek, alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızını gözle görülür bir şekilde geriletmeyi başardıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, ‘Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır.’ dedi.