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‘Kioskum yağmalandı’ iddialarına soruşturma

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#AVM#Trabzon#Polis
‘Kioskum yağmalandı’ iddialarına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 07:00

Trabzon’daki bir AVM’nin içerisinde, Gaziantep merkezli bir firmanın parfüm, esans, kolonya gibi kozmetik ürünlerin satıldığı kioskun sahibi Tuğba Beyaz, 30 Kasım gecesi güvenlik kameralarına bağlanıp işyerini kontrol etti.

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Beyaz, izlediği görüntülerde, birileri tarafından işyerine izinsiz girildiğini fark etti. Önce durumu bir çalışanı aracılığıyla polise ihbar eden Beyaz, daha sonra da 12 metrekarelik kioskunun, kendisinden habersiz kaldırılıp ürünlerin yağmalandığını öne sürerek Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

‘Kioskum yağmalandı’ iddialarına soruşturma

‘DEĞERİ 2.2 MİLYON TL’

Suç duyurusu dilekçesinde, “Değeri 2 milyon 298 bin TLyi bulan özel yapım malzemeler ve mobilyalarıyla sökülerek kiosk olduğu gibi çalınıp götürülmüştür” denildi. Polise başvuran kiosk çalışanı H.B.A.’nın ifadesinde, AVM yönetimince, kioskun kira sözleşmesinin bittiğine dair kendilerine mail atıldığını ancak bu konuda kendilerine resmi evrak iletilmediğini söylediği belirtildi. AVM yönetimi tarafından ilgili firmaya sözleşmelerinin bittiğine dair mail atıldığı, boşaltılıp alınan ürün ve malzemelerin de sahiplerine bilgi verilerek muhafaza altına alındığı belirtilen kiosk ile ilgili iddialar üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İddialara ilişkin AVM yönetimi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, sözleşme gereğince ürünlerin güvenli yere konulup teslim alınması için de işyeri sahibine bilgi verildiği belirtildi.

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#AVM#Trabzon#Polis

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