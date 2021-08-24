Kinoa nedir, nasıl pişirilir? İşte kinoa faydaları

Kinoa besin değeri yüksek ve glütensiz bir tam tahıldır. Gluten içermeyen kinoa, “çölyak hastaları”ve “glutensiz beslenen” kişiler için sağlıklı bir protein ve karbonhidrat kaynağıdır. Protein açısından en zengin besinlerden biridir, tüm amino asitleri içeren nadir bitkisel protein kaynaklarından biridir.



KİNOA FAYDALARI

Kinoa besin de ğeri yüksek ve glütensiz bir tam tahıldır. Protein açısından en zengin besinlerden biridir, tüm amino asitleri içeren nadir bitkisel protein kaynaklarından biridir. Diğer hububatlara kıyasla çok yüksek lif içeri ğine sahiptir. Magnezyum, kalsiyum, fosfor, potasyum, mineral, demir, vitamin B ve vitamin D açısından zengin olan, yüksek derecede antioksidan içeren kinoa, glisemik indeksi de oldukça düşük bir besindir. Kilo vermeye yardımcıdır.



Yüksek miktarda riboflavin (B2) içerir. İçerdiği enzimler, E, A, B6 gibi vitaminler sayesinde cildi yıpranmalara karşı koruyan kinoanın, yaşlanma karşıtı olduğunu söylemek de mümkün.



Yüksek demir içeriği sayesinde kansızlığa iyi gelirken, hücrelere taşınan oksijen miktarında ciddi bir rol üstlenir.

Kinoa nasıl pişirilir?



Kinoa pişirilmeden önce yarım saat kadar suda bekletilir. Daha sonra kinoanın tadındaki acılığın giderilmesi için süzgeçte bol suyla ve ovularak iyice yıkanır. Pişirmek için hazır olan kinoanın iki katı kadar su hazırlanır. Bir Bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoa, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirilir. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılarak altı kısılır. 15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoa 5 dakika dinlenmeye bırakılır.

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