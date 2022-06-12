Kına yolundaki kazada ölen 6 kişiye acı veda

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Balıkesir’de dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Kızılöz Mahallesi'nden, Balıkesir il merkezine gitmek üzere yola çıkan Süleyman Altınyurt idaresinde 10 AEA 731 plakalı minibüs ile Ali İhsan Güven'in (36) kullandığı 10 F 4942 süt tankeri çarpıştı. 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada 10 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Minibüstekilerin, Ali İhsan Uydaş ile Yasemin Tekin'in saat 12.00'de Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde yapılması planlanan düğün kınasına gittikleri öğrenildi.

Kazada ölen minibüs sürücüsü Süleyman Altınyurt’un cenazesi, dün memleketi Dursunbey ilçesine bağlı kırsal Çınar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazada yaşamını yitiren Ramazan Konak’ın cenazesinin ise bugün ikindi namazından sonra Dursunbey ilçesinde topağa verileceği öğrenildi.

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Kazada yaşamını yitiren diğer Ayşe Karaca, Aysel Turhan, Emine Turhan, Ayşe Atik, Hatice Karakoç ve Meryem Cebeş için kırsal Kızılöz Mahallesinde bugün cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Mustafa Canbey, Belgin Uygur, Adil Çelik ve Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu’nun yanı sıra kurum amir ve müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mahallede büyük üzüntü yaşandı.

ANNEANNESİNİN CENAZE NAMAZINI KILDIRDI

Yasemin Tekin ile evlenecek olan Ali İhsan Uydaş’ın ise imam olduğu öğrenildi. Çift, dünkü kına eğlencesi ve bugünkü düğün organizasyonunu iptal etti. Düğün kınasına giderken kazada yaşamını yitiren 6 kişiden Ayşe Atik'in ise, damat Ali İhsan Uydaş’ın anneannesi olduğu öğrenildi. İmam Ali İhsan Uydaş, anneannesi Ayşe Atik’in cenaze namazını kıldırdı. Ölen 5 kişinin cenaze namazları ise diğer imamlar tarafından kıldırıldı. Ayrıca Ali İhsan Uydaş’ın, kazada yaralanan annesi Ummuhan Uydaş’ın hastanede tedavisi sürüyor.

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Öte yandan kazada yaralanan süt tankeri sürücüsü Ali İhsan Güven ile Döndü Konak (50), Rabia Ülkü Konak, Hediye Konak, Mehmet Karakoç, Eslem Cebeş, Ceyda Cebeş, Ummuhan Uydaş, Ayşe Top ve Aynur Tahtalı'nın tedavileri sürüyor.