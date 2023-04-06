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Kimyasal atık alarmı

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#İstanbul#Sazlıbosna Barajı#Kimyasal Atık
Kimyasal atık alarmı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, İstanbul’un su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı’na karıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekipler, çevreye duman ve koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı. Atıkları döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul Arnavutköy’de yol kenarına dökülen ve kimyasal olduğu belirtilen atık, kentin su kaynaklarından Sazlıbosna Barajı’na karıştı. Kimyasal maddeden dolayı mahalle sakinleri büyük tedirginlik yaşarken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da zarar gördü. İhbar üzerine İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri harekete geçti. Çevreye duman ve kötü koku yayan atıktan numune alınarak inceleme yapıldı. Çalışmalarda, atığın ısıl işlemden kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu atıkları olduğu belirlendi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Atıkları döken kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, ‘çevreyi kasten kirletmek’ten suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. Alandaki atıkların kaldırılarak bakanlık tarafından lisans verilmiş bertaraf tesislerine gönderileceği belirtildi. 

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Bölgedeki mera alanlarında küçükbaş hayvancılık yapan Celil Küçükkara, “Geceleri geliyorlar, kaçak döküm yapıyorlar. Kimyasalları suyun içine, olur olmaz yerlere döküyorlar. Koyunların ayakları, ağızları yara oluyor. Döküp kaçıyorlar, kamyonlar yapıyor bunu. Önlem alınmasını istiyoruz. 3-4 sene önce de oldu. Bir hafta çalışma yapıp temizlediler ama yine oldu” dedi.

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#İstanbul#Sazlıbosna Barajı#Kimyasal Atık

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