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Kimse ne olduğunu anlamadı! Evin camlarını kırdı, eşyaları sokağa attı

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#Beşiktaş#Polis#Sinir Krizi
Kimse ne olduğunu anlamadı Evin camlarını kırdı, eşyaları sokağa attı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2023 11:45

Beşiktaş'ta siniz krizi geçiren bir kişi evin camlarını kırarak eşyaları sokağa attı. Uzun süre polisin eve girmesine izin vermeyen kişi, daha sonra polisin kapıyı açmasıyla ambulansa götürüldü. Evden atılan eşyalar ise 3 otomobilde hasar oluşmasına sebep oldu.

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Olay, Türkali Mahallesi Haremağası Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı binanın 5'inci katında tek başına yaşayan kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle siniz krizi geçirdi. Önce dairesinin camlarını kıran adam, sonra evdeki koltuk, masa ve sandalyeleri sokağa atmaya başladı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri evin kapısına gitti ancak kapı kilitli olduğu için içeriye giremedi. İtfaiye ekipleri ise adamın düşme ihtimaline karşı yola hava yastığı açtı. Kapıyı açan polis ekipleri, sinir krizi geçiren kişiyi ambulansa götürdü. Evden atılan eşyalar nedeniyle de 3 araçta hasar oluştu.

Kimse ne olduğunu anlamadı Evin camlarını kırdı, eşyaları sokağa attı

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#Beşiktaş#Polis#Sinir Krizi

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