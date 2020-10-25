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DHA
Haber Giriş: 25.10.2020 - 19:45 | Son Güncelleme:

Kimse koronavirüs dinlemedi! Moda sahilinde yoğunluk

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Kimse koronavirüs dinlemedi! Moda sahilinde yoğunluk
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Hafta sonlarını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadıköy Moda Sahili’nde yoğunluk oluşturdu. Kimileri maske takarak kurallara uyarken, kimileri ise maskesiz şekilde sahilde yürüyüş yaptı.

Son günlerde İstanbul genelinde etkisini artıran Koronavirüs salgınına rağmen Kadıköy Moda Sahili akşam saatlerinde doldu taştı. Haftanın son gününde Koronavirüs salgınını unutan vatandaşlar sahile akın etti. Kimileri çimlere uzandı, kimileri ise kayalıklarda oturarak denizi seyretti. Çok sayıda vatandaş maske takarken, maskesiz şekilde yürüyüş yapanlar dikkat çekti. 

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