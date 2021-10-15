Kimlik kartlarında büyük yenilik! Yeni uygulama hayata geçti

Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.
NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
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