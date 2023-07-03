'Kilit kavşak'tan bayram tatilinde 800 bin araç geçti

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Kırıkkale'de 43 şehrin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' diye bilinen yolda 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun araç trafiği yaşandı. Bayram boyunca yoldan geçen araç sayısının 800 bin olduğu belirtildi.



Kırıkkale'de bayram boyunca emniyet ve jandarmadan oluşan ekipler, 7 gün 24 saat esasına göre görev yaptı. Ekipler tarafından 5 bin 148 araç kontrol edilirken, bin 686 sürücü ve araca 3 milyon 854 bin 465 TL idari ceza uygulandı. Denetimlerde 47 araç trafikten men edildi. Kentte, tatil süresince meydana gelen 42 kazada 1 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.